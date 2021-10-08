Geçen yıl pandeminin etkisi ile yüzde 66 büyüyen e-ticaret sektöründe işlem hacmi yıl sonunda 400 milyar lirayı aşacak.

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Elektronik ticaret, pandemi döneminin kazananları listesinde ilk sıralarda yer alan sektörlerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

2020'de bir rekora imza atarak yüzde 66 oranında büyüyen e-ticaret sektörünün hızını kaybetmeden sürdüreceğini kaydeden E-Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, "Türkiye'de sanal pazar yerlerinden satış geçen sene yüzde 100'ün üzerinde büyüdü. Bugün 100 binin üzerinde KOBİ pazar yerlerinden satış yapıyor. Türkiye'deki e-ticaretin yüzde 70'inden fazlası da pazar yerleri aracılığıyla olduğunu tahmin ediyoruz. Burada sağlıklı ve rekabetin düzgün olduğu büyümeyi de destekliyoruz" dedi.

Sanal pazarlara düzenleme

Ticaret Bakanlığının yeni ekonomi reformları eylem planındaki e-ticaret konusundaki çalışmaları desteklediklerini belirten Ekmekçi, "Sanal pazar yerlerinde hangi satıcının, hangi ürünün diğerinden daha avantajlı gözükeceği kurallarının net ve şeffaf olacağını düşünüyoruz. Yeni düzenleme ile rekabete uygun bir ortamın gelişeceğini tahmin ediyoruz. Tüm bu düzenlemeler ve pandemi nedeniyle yükselişe geçen e-ticaret sektörünün büyümesini yılsonuna kadar devam ettirmesini, tüketici taleplerine yönelik yapılacak yatırımlarla yıl sonunda işlem hacminin 400 milyar TL'yi geçeceğini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.