Sinop'ta kalekondulara 39 yıl sonra yıkım kararı

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi Sinop Kalesi, 1982 yılında inşa edilen ve halk arasında 'kalekondu' olarak adlandırılan yapılara teslim oldu. Bugüne kadar kamulaştırma maliyetleri nedeniyle yıkılamayan yapılar Kültür ve Turizm Bakanlığından ayrılan ödenekle yıkım programına alındı. Gelecek yıl yapılar yıkılarak kale restore edilecek.

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UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Sinop Kalesi'nde surlarla iç içe, bitişik ya da hemen yanında bulunan ruhsatlı, tapulu ve bir kısmı ise kaçak olan 35 ev zaman içerisinde vatandaşlar tarafından yenilendi. Bugüne kadar kamulaştırma maliyetleri nedeniyle yıkılamayan yapılar, Kültür ve Turizm Bakanlığınca ayrılan ödenekle yıkım programına alındı.

Kalekondularla ilgili çalışmaları başlattıklarını ifade eden Sinop İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Metin Süren, "35 kalekondunun kamulaştırılmasıyla ilgili yaklaşık maliyeti çıkardık. 15 milyon civarında bir maliyeti var. Bunu bakanlığımıza yatırım teklifi şeklinde sunduk ve takip ediyoruz. 2022 bütçesine teklif ediyoruz. Bu sene yetişmesi mümkün değil. 2022 yılında inşallah kalekondular tamamen yıkılacak. Şu an o bölgede çalışmalar sürüyor. Acil onarım ve müdahale gerektiren yerler vardı. İskele mevkiinde bulunan kalenin gövdesinden kopmalar söz konusu. Özellikle Lonca kapısında can güvenliği açısından tehlike arz eden yerler vardı. Bununla ilgili de 10 milyon ödenek ayrıldı" dedi.