Kayseri'de Ahmet Davutoğlu'na 'ihanet' tepkisi

Ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri'ye giden Davutoğlu'na bir vatandaş yol arkadaşlarına ihanet edene kadar kendisini sevdiğini söyledi.

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AK Parti'den ayrılarak Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu'na gezdiği Anadolu şehirlerinde vatandaşın 'ihanet' ve HDP ittifakı konusunda tepkileri devam ediyor.

Davutoğlu'na bu kez Kayserililer tepki gösterdi.

Kayseri'de esnaf ziyaretinde bulunan Davutoğlu, tarihi Kapalı Çarşı esnafını ziyaret ederek, alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi. Davutoğlu, bir iş yerinde de pastırma doğradı.

"Yol arkadaşlarına ihanet ettin"

Ziyaretler sırasında Davutoğlu'nun yanına gelen emekli öğretmen Burhan Karamustafa, Davutoğlu'na AK Parti'ye ihanet ettiğini söyledi.

Karamustafa, "Biz seni sevmiştik ama ne zamana kadar, yol arkadaşına ihanet edene kadar" diyerek Davutoğlu'na tepki gösterdi.

Davutoğlu ise kendisinin ihanet eden taraf olmadığını belirtti.

"Onların peşine düşerseniz adam değilsiniz"

Davutoğlu'nun yanına gelen başka bir Kayserili de, "Biz seni seviyoruz. Ancak İYİ Parti, CHP ve HDP ile birlik olursanız hiç gözümüzde yoksunuz. Onlarla birlikte olursanız size oy vermeyiz. Kılıçdaroğlu'nun peşine düşerseniz adam değilsiniz" dedi.

Davutoğlu ise bu kişiye, "Merak etme, biz milletle beraberiz, Kayseri'yle beraberiz." yanıtını verdi.