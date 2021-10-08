Türkiye 8 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 360.115 bin 152 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 30 bin 201 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 112 milyon 037 bin 763'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 8 Ekim 2021 Cuma günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 360.115 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 30 bin 201 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 28 bin 167 oldu.

"Ana gündemimizin salgın olmasını istemiyoruz"

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Ana gündeminizin salgın olmasını istemiyoruz. Konuya odaklanma görevi bizim. Olağan hayatınıza kavuşmanız için sizden beklediğimiz, tedbirli davranarak kendinizi korumanız. Aşı olarak, toplum bağışıklığı sürecini hızlandırmanız. Bu tablo ciddi ihmallerimiz olduğunu gösteriyor." dedi.

DÜNKÜ KORONA VERİLERİ