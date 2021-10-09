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Konya'da feci olay! Balkondan düşen 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Konya'da feci olay! Balkondan düşen 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

KONYA'dan gelen haber üzüntüye boğdu. Beyşehir ilçesinde evlerinin balkonundan düşen 8 yaşındaki Erva hayatını kaybetti.

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde evlerinin balkonundan düşen 8 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Antalya Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın en üst katında ikamet eden Erva Kavaklı, balkonda oynadığı sırada yaklaşık 20 metre yükseklikten hafriyat dolu çuvalın üzerine düştü.

112 Acil Servis ekibince Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kavaklı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi otopsi için aynı hastanenin morguna konuldu.

Kavaklı'nın düştüğü kapalı balkonun kiler olarak kullanıldığı öğrenildi.

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