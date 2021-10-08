Türkiye Norveç maçı golleri ve geniş özeti

Yeni teknik direktörü Stefan Kuntz yönetimindeki ilk sınavında Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu yedinci maçında konuk ettiği Norveç ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından puanını 12'ye yükselten Ay-Yıldızlılar grupta 3. sırada kalırken Norveç ise 14 puanla 2. sıradaki yerini korudu.

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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu yedinci maçında A Milli Takımımız Norveç'i ağırladı.

Teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde ilk maçına çıkan Ay-Yıldızlılar maça hızlı başladı. Millilerimiz henüz 6. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle öne geçti. Norveç, bu gole 41. dakikada Thorstvedt ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

İkinci yarıda takımımızın üstünlük çabaları sonuç vermedi ve maç 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla birlikte 12 puanla 3. sırada yer alan Türkiye, bir sonraki maçına 11 Ekim Pazartesi günü Letonya deplasmanında çıkacak. 14 puanla 2. sıradaki yerini koruyan Norveç ise aynı gün Karadağ'ı misafir edecek.

Maçtan önemli dakikalar

6. dakikada milli takım öne geçti. Ön alanda baskı Cengiz Ünder, Hanche-Olsen'den topu kaptı. Ceza sahasına giren Cengiz altı pas önünde boş pozisyondaki Kerem Aktürkoğlu'na pasını gönderdi. Kerem de düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0

21. dakikada Norveç'in gelişen atağında Elyounoussi sol kanatta topla buluştu. Ceza sahası ön çizgisi üzerine yaklaşan ve açısını düzelten Elyounoussi şutunu attı ancak meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın kucağında kaldı.

23. dakikada konuk ekip beraberlik golüne yaklaştı. Norveç'in paslarla ceza sahasına girdiği atakta Berat Özdemir'in ters vuruşunda kaleye yönelen top yan direkten döndü. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

36. dakikada Ay-Yıldızlı ekip ikinci gol şansını değerlendiremedi. Caner Erkin'in pasıyla rakip ceza sahasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu son çizgiye doğru inerken vuruşunu yaptı. Kale çizgisine paralel giden meşin yuvarlak auta gitti.

41. dakikada Norveç beraberliği yakaladı. Sol kanattan paslaşılarak kullanılan kornerde Hague'nin ortasında Hanche-Olsen'in kafa ile arka direğe indirdiği topu Thorstvedt önünde buldu ve düzgün bir vuruşla ağlara yolladı: 1-1

Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

50. dakikada milli takımın hızlı gelişen atağında Hakan Çalhanoğlu savunma arkasına hareketlenen Burak Yılmaz'a pasını atı. Rakip ceza sahasında topu göğsüyle önüne alan Burak'ın şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

90+6. dakikada Norveç'te Odegaard sağ kanatta topla buluştu. Arka direğe yaptığı ortaya Elyounoussi kafayı vurdu. Top az farkla ters direk dibinden auta gitti.

Mücadele 1-1 sona erdi.

Türkiye: 1 - 1 :Norveç

Stat: Ülker

Hakemler: Felix Brych, Mark Borsch, Stefan Lupp (Almanya)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Serdar Aziz (Dk. 70 Kaan Ayhan), Merih Demiral, Caner Erkin, Ozan Tufan (Dk. 58 Berkan Kutlu), Berat Özdemir (Dk. 70 Taylan Antalyalı), Cengiz Ünder (Dk. 70 Yusuf Yazıcı), Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 84 Kenan Karaman), Burak Yılmaz

Norveç: Nyland, Pedersen (Dk. 84 Ryerson), Strandberg, Hanche-Olsen, Meling, Odegaard, Berg (Dk. 75 Aursnes), Thorsby, Hauge (Dk. 75 Daehli), Elyounoussi, Thorstvedt (Dk. 75 Berisha)

Goller: Dk. 6 Kerem Aktürkoğlu (Türkiye), Dk. 41 Thorstvedt (Norveç)

Sarı kartlar: Dk. 64 Berat Özdemir, Dk. 83 Yusuf Yazıcı, Dk. 90+2 Kaan Ayhan (Türkiye), Dk. 65 Thorsby, Dk. 90+5 Hanche-Olsen (Norveç)