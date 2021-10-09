Kocaeli'de takip ettiği husumetlisini tüfekle öldürdü

KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde, kısa bir süre önce cezaevinden çıkan Kenan Cesur, husumetlisi Ramazan Çar’ı (41) takip edip, pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. Kenan Cesur’un olay yerinden kaçma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay saat 18.30 sıralarında Gölcük Değirmendere Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, cezaevinden kısa bir süre önce çıktığı öğrenilen Kenan Cesur, aralarında husumet bulunan Ramazan Çar’ı takip etmeye başladı. Bir süre devam eden takibin ardından Kenan Cesur, yanında getirdiği pompalı tüfekle Ramazan Çar’a arkasından ateş etti. Başından ve sırtından vurulan Ramazan Çar kanlar içerisinde yığılırken, Kenan Cesur ise kaçtı. Olayı görenler durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Ramazan Çar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ramazan Çar’ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mezarlıkta yakalandı

Öte yandan, Kenan Cesur ise olaydan kısa bir süre sonra olay yerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Garipler Mezarlığında yakalandı.