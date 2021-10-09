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Kütahya'da lise öğrencisi genç kız Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kütahya'da lise öğrencisi genç kız Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Kütahya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren lise öğrencisi Beyza Güleşir toprağa verildi.

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Kovid-19 nedeniyle Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Beyza Güleşir (17), doktorların müdahalesine rağmen yoğun bakım ünitesinde 15 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Genç kızın cenazesi öğle vakti tarihi Ulu Cami'nde kılınan namazın ardından Ahi Erbasan Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, genç kızın ailesi ve yakınları ile Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık ve vatandaşlar katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit taziye mesajı yayımladı.

Öte yandan, Güleşir'in kronik rahatsızlıklarının olduğu öğrenildi.

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