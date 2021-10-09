KANAL D Arka Sokaklar'ın Volkan Komiseri Boğaç Aksoy kök hücre tedavisine başlıyor
KANAL D Arka Sokaklar dizisinde 'Volkan Komiser' karakteri ile izleyicinin kalbine taht kuran ve Lenfoma ile mücadele eden Boğaç Aksoy'dan haber var... Aksoy son durumuna ilişkin açıklamasında "Kök hücre tedavisine başlıyorum" dedi.
KANAL D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde 'Volkan komiser' karakterini canlandıran ve mayıs ayında lenfoma kanserine yakalandığını duyuran Boğaç Aksoy, bir süre kemoterapi almasının ardından şimdi de kök hücre tedavisine başlıyor.
Aynı hastalıkla mücadele edenlere paylaşımlarıyla moral veriyor
Boğaç Aksoy, yaşayacağı süreci sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı, kendisiyle aynı rahatsızlığı yaşayanlara da moral verdi.
"Sakallara bıyıklara yeniden veda edecek olsam da..."
"Kök hücre tedavisine az kaldı.. Sakallara bıyıklara yeniden veda edecek olsam da daha güçlü yeniden çıkacak hiçbir şey için can sıkmayın canlar. Bunlar basit şeyler.. Tedavisi devam eden arkadaşlar korkmadan savaşmaya devam"
Aksoy durumuna ilişkin sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yaparak, hastalıkla mücadele hikayesini takipçileriyle paylaşıyor.