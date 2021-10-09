Yağmur yağdı böyle oldu! Kadıköy'de zincirleme kaza: 4 yaralı

KADIKÖY D100 Karayolu Bostancı mevkiinde aralarında taksi ve motosikletin de bulunduğu beş araç zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada 4 kişi yaralandı, Kadıköy yönü trafiğe kapandı.

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Kaza, saat 04.30 sıralarında D100 Karayolu Bostancı mevkii Kadıköy istikametinde meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda motosikletin kontrolünü kaybeden sürücü, bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletteki 2 kişi sürüklenerek yaralandı.

Bu sırada, kazayı gören 34 ECM 739 plakalı minibüsün sürücüsü Emin Aksu yardım etmek için yol kenarında durdu. Arkadan gelen başka bir minibüs ise kaygan zeminde duramayarak önce taksiye ardından bir otomobile ve daha sonra da duran minibüse çarptı. Toplam 5 aracın karıştığı kazada, motosikletteki 2 kişi, taksideki 1 yolcu ve otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde ulaşım durdu. İhbar üzerine, kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi ile polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Takside bulunan yolcu sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinde sonra ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.