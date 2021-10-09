Stefan Kuntz: Adil bir sonuç oldu

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu yedinci maçında sahasında Norveç ile 1-1 berabere kalan A Milli Takımın teknik direktörü Stefan Kuntz, oyuncuların iyi mücadele ettiğini ancak sahadan beraberlikle ayrıldıklarını söyledi.

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2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 7’nci maçında Türkiye, Norveç ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve futbolcusu Berat Özdemir basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Kuntz, oyuncularının ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Hayal kırıklığımız biraz kısıtlı. Elbette bir zaferle ayrılmak isterdik ki umut filizimiz daha hızlı büyüyebilsin. Bu filizimiz hala küçük halde. Maç öncesi oyuncularıma, gerek bedenen gerek ruhen her şeyi ortaya koyarlarsa beni memnun edeceklerini söyledim, gördüğüm kadarıyla bunu yaptılar. Hızlı bir başlangıç yaptık, planladığımızı hızlı gerçekleştirdik, golü bulduk. Bunun ardından oyun üzerindeki kontrolü kaybettik çünkü Norveç çok iyi alan paylaştı. Bize zorluk oluşturdular. Devre arasında takımda bazı ufak değişiklikler yaptık, ikinci yarının başında oyunu yine kontrole aldık, 70. dakikaya kadar kontrol altında tuttuk. Birkaç gol fırsatı da yakaladık. Tabii ki takım içerisinde hala güvensizlik var. Bedenen maç içerisinde gücümüz de tükenmeye başladığında Norveç maalesef birkaç şans buldu. Genel itibarıyla adil bir beraberlik sonucuyla yetinmek durumundayız."

Norveç’in duran toptan bulduğu golle ilgili değerlendirme yapan Alman teknik adam, “Duran topları ve taç atışlarını çalışmıştık. İlk 3-4 korneri iyi savunduk. Gole sebep olan köşe vuruşunda yeterince hızlı dışarıya kayıp orta yapılmasını engelleyemedik. Bu noktada biraz daha çalışmalıyız. Genel itibarıyla defansımızı beğendim. Ekibimizin öz güveni en yüksek durumda değil ama genel olarak çıkardıkları işlerden memnunum. Antrenmanlarda geliştireceğimiz yönler var.” şeklinde konuştu.

Stefan Kuntz, takıma kısa sürede elinden geleni verdiğini aktararak, “Ben burada bulunduğum üç günde elimden geleni yaptım. Önemli olan önümüzdeki üç maçta 9 puan toplamak. Çünkü eleme turlarından çıkabilmek için kapı bir kez daha aralanacak olursa, o kapıdan geçmeye hazır olmalıyız.” değerlendirmesinde bulundu.

Tribünlerin yarı yarıya dolmasına rağmen taraftarların kendilerine büyük destek verdiğinin altını çizen Kuntz, şöyle konuştu:

“Tamamen dolu bir stat gibi oyuncuları desteklediler. Burada yapmak istediğimiz şey genç ve tecrübeli oyuncular arasında denge tutturmak. İşimiz kolay olmadı. Fenerbahçe’nin kalecisini aldım deseydim herkes memnun olurdu ama kalecimizin başarılı olduğunu söylemem gerek. Berat ve Berkan da aynı şekilde ilk milli maçlarını iyi oynadılar. Caner’i de yeniden oynattık. Genç ve deneyimlileri oynatmam gerekiyor ki önümüzdeki üç maç için dengeyi nasıl tutturacağımı bileyim.”

Kuntz, “Takımda temel olarak ne gibi değişiklikler yapmak istiyorsunuz?” sorusunu ise, “Üç maçın ardından konuşalım, 4 gündür takımla çalıştım, o yüzen çok bir şey söyleyemiyorum. Çok sayıda maç izlemeye devam edeceğim, Türkiye için yeni oyuncular arayacağım. Bir teknik direktör olarak en büyük eksikliğini hissettiğim şey milli takımla çok az çalışmak. Dış kanatlardan bindirme ile oynadık, çapraz uzun toplar attık, onlar da iyiydi. Orta sahada paslaşma konusunda çok net paslar atamadık. Bunlar çeşitli mevkilerle alakalı. Bu pasları doğru atma konusunda öz güvenin de payı var. Biraz daha vakit vermemiz gerekecek. Takımıma şunu göstermek istiyorum, biz kendi Türk stilimizi bulacağız bu da başarıya giden yoldaki en önemli kozumuz olacak.” şeklinde yanıtladı.

Berat Özdemir: "Önümüzdeki üç maçı kazanıp rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz"

A Milli Takım formasını ilk kez giyen Berat Özdemir de "Yıllardır hayalini kurduğum formayı buldum. Burada bulundukça daha iyi olacağım. Hakan ve Ozan ağabey ile ilk defa aynı forma altında mücadele etme şansı buldum. Birlikte zaman geçirdikçe iletişimimiz daha iyi olacaktır." ifadelerini kullandı.

Golü erken bulduklarını ancak paylaşımdan doğan bir hatayla beraberlik golünü yediklerini söyleyen Berat, "Galip de gelebilirdik, Norveç’i de tebrik ediyorum, çok güzel bir performans sergilediler. Hocamızın bize sağladığı çok iyi bir öz güven var. Galip de gelebilirdik ama 1 puan çıkardık. Norveç, Hollanda ile oynayacak. Önümüzdeki üç maçı kazanıp rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz." şeklinde konuştu.

Genç futbolcu, Stefan Kuntz hakkında ise "Bizimle iletişimi çok iyi. Biz de onun istediklerini sahaya yansıttığımız sürece galibiyetler kaçınılmaz olacaktır. Biraz daha hızlı davranabilseydik, orta açtırmasaydık gol yemezdik. Hatalar olmasa goller olmaz, umarım biz de hatalarımızdan dersler çıkarırız." değerlendirmesinde bulundu.