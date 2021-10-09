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Hatay'da kadın baltalı saldırıya uğradı ağır yaralardı dehşet anları

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Hatay'da kadın baltalı saldırıya uğradı ağır yaralardı dehşet anları

Hatay'da panik halinde kaçan kadın, binan önünde oturan 3 kişi yardım talebine kayıtsız kaldıktan sonra uğradığı baltalı saldırı sonucu ağır yaralandı

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Hatay’ın Antakya ilçesinde bir şahıs, elindeki balta ile genç kadını kovaladıktan sonra yaraladı.
Olay, önceki gün ilçeye bağlı 75. Yıl Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir genç kadın, kendisini balta ile kovalayan şahıstan kaçmaya çalıştı. Korku ve panik içindeki kadın, can havli ile bina önünde oturan ve tavla oynayan 5 kişinin yanına giderek yardım istedi.

Tavla oynayan kişilerden yardım gelmeyince kendisini takip eden erkeğin baltalı saldırısına uğradı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şahıs, saldırıdan sonra olay yerinden uzaklaştı.

Gözaltına alındı

Hatay Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, dün saat 16.00 sularında yaşanan olayın ardından kaçan saldırganın yakalanarak gözaltına alındığı, hastanede tedavi altına alınan kadının da hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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