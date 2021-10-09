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IBM’den aşı kararı! 8 Aralık’a kadar olmayana ücretsiz uzaklaştırma

IBM’den aşı kararı! 8 Aralık’a kadar olmayana ücretsiz uzaklaştırma

ABD’li teknoloji şirketi IBM, ülkedeki tüm çalışanlarının 8 Aralık'a kadar aşılanması gerektiğini, aksi takdirde ücretsiz uzaklaştırmayla karşı karşıya kalacağını söyledi.

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ABD, New York merkezli teknoloji şirketi IBM, ülkedeki tüm çalışanlarının 8 Aralık tarihine kadar corona virüse karşı aşılanmaları gerektiğini söyledi.

NTV'de yer alan habere göre ABD’deki tüm çalışanların aşılanmamaları taktirde ücretsiz uzaklaştırma ile karşı karşıya kalacağını bildiren şirket, aşı olmayanları işten çıkartmayacağını ancak aşıları tamamlanana kadar ödeme yapmayacağını aktardı.

Teknoloji devi, çalışanlarına ABD Başkanı Joe Biden'ın devlet yüklenici şirketleri için aldığı aşı kararına uymaları gerektiğini söylerken çalışanlara, "Federal bir yüklenici olarak, IBM'in bu zorunluluğa uyması bir iş zorunluluğudur" şeklinde bir not gönderdi.

IBM, “Bu gereklilik, birçok müşterimizin ve ortağımızın politikaları ve ülke çapında aşılara kolay erişimi ışığında, şimdi tüm IBM ABD çalışanlarının şirkette çalışabilmeleri için 8 Aralık 2021'e kadar tam olarak aşılanmalarını isteyeceğiz” açıklamasında bulundu.

IBM sözcüsü yaptığı açıklamada, şirketin aşı olmayan çalışanlar için dini ve tıbbi muafiyetleri dikkate alacağını söyledi.

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