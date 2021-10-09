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YPG’li terörist Adana’da yakalandı

YPG’li terörist Adana’da yakalandı

Bölücü terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG militanı olduğu öne sürülen zanlı Adana’da yakalanıp tutuklandı.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye’nin Kobani kentinde terör örgütü YPG/PKK saflarında eylemlere katılan Muhammed B.’nin (30) yasa dışı yollarla Türkiye’ye girdiğini belirledi.

Adana’daki inşaatlarda işçi olarak çalıştığı belirlenen Muhammed B.’nin, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’ndeki bir evde olduğu tespit edildi. Şüphelinin yakalanması için harekete geçen ekipler, adresine yapılan baskında Muhammed B.’yi gözaltına aldı.
Emniyete götürülen Muhammed B.’nin, örgütün uyuyan hücresi olduğu ve gelecek talimatlara göre eyleme geçebileceği belirtildi. İfadesinde YPG saflarında savaştığını kabul eden Muhammed B.’nin, örgütle ilişkisini kopardığını öne sürdüğü öğrenildi. Ayrıca Muhammed B.’nin, örgütün sözde üniformasıyla kamplarda çekilmiş uzun namlulu silahlı fotoğrafları da ortaya çıktı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammed B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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