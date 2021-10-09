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Afgan suç örgütü lideri Sanger Ahmadi İstanbul'da yakalandı!

Afgan suç örgütü lideri Sanger Ahmadi İstanbul'da yakalandı!

İstanbul polisi, "Lions-Cartel" adlı suç örgütüne operasyon düzenledi. Operasyonda Almanya'dan sınır dışı edilen suç örgütü lideri Sanger Ahmadi ve 4 adamı toplantı halindeyken yakalandı.

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Almanya'da 30'dan fazla suça karıştığı belirtilen, uyuşturucu ve organize suç çetesi 'Lions-Cartel'in Afganistan uyruklu lideri Sanger Ahmadi sınır dışı edildi.

Sanger Ahmadi'nin sosyal medya hesapların yaptığı paylaşımlarda Türkiye'de olduğunun belirlenmesi üzerine, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sanger Ahmadi'nin Bahçelievler'de bulunan bir otelde kaldığını belirledi.

Ekipler, önceki gün Ahmadi'nin kaldığı otele baskın düzenledi. Ahmadi ve çete üyesi oldukları belirtilen l J.Y., S.V., M.A.D. ve O.M. lobide gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Çete lideri Ahmadi, sosyal medya hesaplarından poz veriyordu

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