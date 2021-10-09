A Milli Futbol Takımı'nda Serdar Aziz ve Kenan Karaman aday kadrodan çıkarıldı
A Milli Takım'da Serdar Aziz ve Kenan Karaman, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılarak kamptan ayrıldılar.Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, A Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde dün Norveç'le oynadığı müsabakanın ikinci devresinde aldığı darbeye bağlı göz travması geçiren savunma oyuncusu Serdar Aziz'in aday kadrodan çıkarıldığı bildirildi.
Norveç maçı sonrasında sol el ikinci parmağındaki kırık sebebiyle operasyon geçireceği daha önce duyurulan Kenan Karaman'ın da kamptan ayrıldığı kaydedildi.
3 isim forma bekliyor
Hollanda karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen ve Norveç maçında forma giyemeyen Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü cezalarını tamamladı. 3 oyuncu teknik heyetin görev vermesi durumunda Letonya deplasmanında takımdaki yerlerini alacaklar.