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Koronavirüs korkusuyla hastaneye gitmedi felç oldu

Koronavirüs korkusuyla hastaneye gitmedi felç oldu

ANKARA'da Murat Telli (42), bel fıtığı ağrıları artmasına rağmen koronavirüs korkusuyla hastaneye yaklaşık 1 ay geç gidince kısmi felç oldu. Belden aşağısı tutmayan ve yeniden yürüyebilmek için fizik tedavi gören Telli, "Ben koronavirüsten korktum, hastaneye gelmedim, daha beter hastalığa yakalandım" dedi.

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Bel fıtığı rahatsızlığı bulunan Murat Telli'nin nisan ayının başında ağrıları arttı. Telli, koronavirüs kapıp, ailesine bulaştırma korkusuyla hastaneye gitmeyi ihmal etti. Ağrıları şiddetlenmesine rağmen hastaneye gitmeyen Telli'nin 22 Nisan'da belden aşağısı tutmamaya başladı. Bunun üzerine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran Telli, acil ameliyata alındı; ancak kısmi felç oldu. Hastaneye yaklaşık 1 ay geç başvurması nedeniyle belden aşağısı tutmayan Telli, şimdi yeniden yürüyebilmek için aynı hastanede fizik tedavi görüyor.

'Keşke daha erken gelseydim'

Murat Telli, bulaş korkusuyla hastaneye başvurmadığını anlatarak, "'Koronavirüs kaparım' korkusuyla 'Daha sonra giderim' diyerek gitmedim. Belimden altında uyuşma oldu, felç geçirdim, hemen hastaneye başvurdum. Acil ameliyata alındım, geç kaldım. Keşke daha erken gelseydim, belki şu an durumum daha normal olurdu. Semptomu, rahatsızlığı olanlar mutlaka hastaneye gelsin. 'Koronavirüs olurum' diye insanlar hastaneye gelmiyor; ama diğer hastalık ilerliyor. Hocalarım 'Erken gelseydin felç kısmını görmeyecektin, ameliyat olup gidecektin' dediler. Ben koronavirüsten korktum, hastaneye gelmedim daha beter hastalığa yakalandım" dedi.

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