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Ömer Faruk Yurtseven NBA'deki hazırlık maçında 'double double' yaptı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ömer Faruk Yurtseven NBA'deki hazırlık maçında 'double double' yaptı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat forması giyen Ömer Faruk Yurtseven, takımının San Antonio Spurs'ü yendiği ön sezon karşılaşmasında 14 sayı, 11 ribauntla oynadı.

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NBA 2021-2022 sezonu öncesindeki hazırlık maçlarına, 7 karşılaşmayla devam edildi. Heat, deplasmanda oynadığı Spurs mücadelesini 109-105 kazandı.

Heat'te Max Strus 28, Tyler Herro 26 sayı kaydetti. 14 sayı, 11 ribauntla "double double"a imza atan Ömer Faruk Yurtseven ayrıca 4 asist, 2 top çalma, 2 blok üretti.

Spurs cephesindeyse Keldon Johnson 23, Bryn Forbes 16 sayı attı.

Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers: 100-109

Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks: 119-115

Chicago Bulls-New Orleans Pelicans: 121-85

Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers: 122-114

San Antonio Spurs-Miami Heat: 105-109

Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves: 112-114 (Uzatmada)

Golden State Warriors-Los Angeles Lakers: 121-114

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