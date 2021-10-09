Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin İngiltere'nin halini görüyorsunuz değil mi? Yiyeceklerini bulamıyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ihracatta her ay rekorlar kırdıklarını istihdamda salgın öncesini geçtiklerini söyledi. Batı'da yaşanan tedarik sorununa dikkat çeken Erdoğan, Amerika’nın İngiltere’nin halini görüyorsunuz değil mi? Benzin yok benzin. Aynı şekilde Almanya’da Fransa’da kuyruklar. Yiyeceklerini bulamıyorlar. Elhamdülillah ülkemizde böyle bir şey yok" ded.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi Temel Atma ve Adana ‘da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış törenine katıldı.

Erdoğan'ın gündeminde Batı dünyasında şoför eksikliğinden kaynaklanan akaryakıt kuyrukları ve marketlerdeki tedarik krizi vardı.

"Enerji fiyatlarındaki artışı üçte 1 oranında yansıtıyoruz"

Dünya genelinde yaşanan enerji fiyatları artışına değinen Erdoğan, "Küresel düzeyde enerji mal hizmet fiyatları fahiş oranlarda arttığı halde biz bunları kendi hizmetlerimize üçte biri, beşte biri oranında ancak yansıtarak vatandaşlarımızı koruyoruz." dedi.

"Yiyeceklerini bulamıyorlar"

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

Amerika’nın İngiltere’nin halini görüyorsunuz değil mi? Benzin yok benzin. Aynı şekilde Almanya’da Fransa’da kuyruklar. Yiyeceklerini bulamıyorlar. Elhamdülillah ülkemizde böyle bir şey yok" dedi.

"Fabrikalarımız harıl harıl çalışıyor"

Yaklaşık 2,2 milyar liralık kamu yatırımı ile 1,8 milyar liralık özel sektör yatırımlarının resmi açılışını yaptıklarını belirten Erdoğan, ülkenin ekonomik durumuna ilişkin "İhracatımız her ay rekorlar kırarak artıyor. Fabrikalarımız harıl harıl çalışıyor. İstihdamda salgın öncesi dönemin dahi üstüne çıktık. Böylece ülkemiz 2020’de yüzde 1,8 büyürken bu yılın ilk çeyreğinde 7,2, ikinci çeyrekte ise 21,7 büyüme oranlarıyla yükseliş trendini sürdürdü. Hiç şüphesiz bu başarının ardındaki asıl kahramanlar yatırımcısı ve işçisiyle özel sektörümüzdür" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'ye yatırım yapan pişman olmaz"

Yatırımcılara seslenen Erdoğan "Türkiye'ye güvenip yatırım yapan kimse pişman olmaz. Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm yatırımcıları küresel üretim ve lojistik sisteminin yeni baştan kurulduğu şu dönemde Türkiye'nin kendilerine sunduğu imkan ve fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum. Gelin hep birlikte kazanalım diyerek kapılarımızın yatırımcılara açık olduğunu tekrarlamak istiyorum" dedi.

"Son 19 yılda 50 milyar Adana'ya yatırım yaptık"

"Dijitalleşme ve yapay zeka gibi teknolojiyi de en iyi şekilde kullanacağız. Yeşil kalkınmayla ülkemizi daha iyi noktaya çıkarıyoruz." diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her badireden ülkemizi nasıl kurtardıysak bugün de öyle olacak. 19 yılda 81 ilimizde Cumhuriyet tarihimizde görülmemiş yatırımlar yaptık. Son 19 yılda 50 milyar Adana'ya yatırım yaptık. 10496 adet derslik yaptık, ikinci bir üniversite kurduk. 45 spor tesisi kurduk. 9 milyar liralık sosyal yardım yaptık.

4107 konut yapımı sürüyor. 7 adet millet bahçesi projemiz var. 2'si tamamlandı. 5'inde çalışma sürüyor. Adana'ya 11 baraj 1 gölet inşa ettik. Sulama projeleriyle 925 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Adanalı çiftçilerimize 5 milyar liralık tarımsal destek verdik. 4,2 milyar liralık prim teşviki verdik."