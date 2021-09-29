İngiltere'de petrol krizi büyüyor: Sürücüler arasında bıçaklı kavga

İngiltere'nin Avrupa Birliğinden (AB) ayrılmasıyla AB vatandaşı TIR ve kamyon şöförü sürücülerinin sayısının azalması, ülkedeki akaryakıt tedarikinde büyük problemlere yol açtı. Şöför eksikliğinin tedarik zincirini bozması İngiltere'de son bir haftadır uzun yıllardır görülmemiş benzin kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

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Hükümetin aldığı tedbirlere rağmen, ülkede uzun benzin kuyrukları bu sabah da devam etti. Yerel saatle 06:00’dan itibaren başkent Londra’da genelindeki istasyonlarda sürücüler saatlerce kuyrukta bekledi. Bazı istasyonlarda tedarik sıkıntısı akar yakıt stoklarının tükenmesine neden oldu, yakıt pompalarının üzerine "kullanım dışı" etiketleri yerleştirildi.



Bununla birlikte, kuyruklarda zaman zaman tansiyon yükseliyor. Londra'da bir sürücü sırada öne geçmeye çalıştığı gerekçesiyle başka bir şoföre bıçak çekti. Hızını alamayan adam arabayı da tekmeledi.



Tansiyon yükseldi

Olayın video görüntülerinde ise, sağ elinde bir bıçak ve diğerinde plastik benzin bidonu tutan bir adamın diğer arabanın şoförüne bağırdığı yer alıyor. Çatışma tırmanırken, bıçaklı kişinin öne doğru yalpalayarak arabanın ön kısmına yapıştığı bidonu kaportaya fırlattığı görülüyor. Daha sonra bıçaklı kişinin otomobilin kapısını tekmelediği ve araba geri geri gitmeye çalışırken yan aynaya zarar verdiği izleniyor.



Bıçaklı kişi kaçtı

Metropolitan polisi tarafından yapılan açıklamada, "Polis, Welling, Bellegrove Road'daki bir benzin garajının dışında iki sürücünün karıştığı bir olayın ihbarı üzerine saat 14.37'de çağrıldı. Soruşturma devam ediyor” denildi. Polis, ayrıca olayın ardından bıçaklı kişinin kaçtığını ve kimliğinin henüz tespit edilemediği bildirildi.