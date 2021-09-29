Afyonkarahisar'da feryadı duyan kahroldu! Feci şekilde can verdi

AFYONKARAHİSAR'da elektrikli yem karma makinesinde çalıştığı esnada kolunu kaptıran Ahmet Naneci kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Olay ilçeye bağlı Efe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 72 yaşındaki Ahmet Naneci, iş esnasında elektrikli yem karma makinesine kolunu kaptırdı. Naneci'nin feryadını duyan çevredeki sakinler durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, ağır yaralanan Naneci’yi Şuhut Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Naneci kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.