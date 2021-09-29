BIST 1.395
DOLAR 8,85
EURO 10,32
ALTIN 496,37
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Afyonkarahisar'da feryadı duyan kahroldu! Feci şekilde can verdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Afyonkarahisar'da feryadı duyan kahroldu! Feci şekilde can verdi

AFYONKARAHİSAR'da elektrikli yem karma makinesinde çalıştığı esnada kolunu kaptıran Ahmet Naneci kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Abone ol

Olay ilçeye bağlı Efe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 72 yaşındaki Ahmet Naneci, iş esnasında elektrikli yem karma makinesine kolunu kaptırdı. Naneci'nin feryadını duyan çevredeki sakinler durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, ağır yaralanan Naneci’yi Şuhut Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Naneci kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
15 bin TL'den 1500 TL'ye düştü! Türkiye'de başka üreten yok: Tokat'ta yapıldı
Foto Galeri 15 bin TL'den 1500 TL'ye düştü! Türkiye'de başka üreten yok: Tokat'ta yapıldı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kayseri'de firari 3 FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kayseri'de firari 3 FETÖ hükümlüsü yakalandı
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
İsveç tüm covid-19 önlemlerini kaldırdı: Bütün silahları tam bırakmış değiliz
İsveç tüm covid-19 önlemlerini kaldırdı: Bütün silahları tam bırakmış değiliz
Ekrem İmamoğlu'na vatandaştan Beşiktaş trafiği tepkisi
Ekrem İmamoğlu'na vatandaştan Beşiktaş trafiği tepkisi
Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Açık öğretim ve olgunlaştırma enstitüleri kayıtları için süre uzatıldı
Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Açık öğretim ve olgunlaştırma enstitüleri kayıtları için süre uzatıldı
Ahmet Ağaoğlu: Şampiyonluğun en güçlü adayıyız
Ahmet Ağaoğlu: Şampiyonluğun en güçlü adayıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı Abdurrahman Dilipak buna da karşı çıktı: Dilerim bu zokayı da yutmayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı Abdurrahman Dilipak buna da karşı çıktı: Dilerim bu zokayı da yutmayız
Bakan Mustafa Varank: Karton bardak ürettirdiği için övgü bekleyen bir muhalefetle karşı karşıyayız
Bakan Mustafa Varank: Karton bardak ürettirdiği için övgü bekleyen bir muhalefetle karşı karşıyayız
Kim dost kim düşman? 8 ülke soruldu anketteçarpıcı sonuçlar çıktı
Kim dost kim düşman? 8 ülke soruldu anketteçarpıcı sonuçlar çıktı
Evanjelik papaz 'İsa Mesih'in gelmeme nedenini söyledi: Kiliseye bağış yapmıyorsunuz!
Evanjelik papaz 'İsa Mesih'in gelmeme nedenini söyledi: Kiliseye bağış yapmıyorsunuz!