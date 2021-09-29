Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Açık öğretim ve olgunlaştırma enstitüleri kayıtları için süre uzatıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika açıklama geldi. Bakan Özer, "Açık öğretim ve olgunlaştırma enstitüleri kayıtlarımız aslında kapanmıştı. Ama şimdi bunlara başvuruyu, 15 Ekim 2021 tarihine kadar uzattık." dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "Açık öğretim ve olgunlaştırma enstitüleri kayıtlarımız aslında kapanmıştı. Ama şimdi bunlara başvuruyu, 15 Ekim 2021 tarihine kadar uzattık." dedi.

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