Evanjelik papaz 'İsa Mesih'in gelmeme nedenini söyledi: Kiliseye bağış yapmıyorsunuz!

Sağcı evanjelik papaz Jesse Duplantis, kiliselere yeterince para bağışı yapılmadığı için İsa Peygamber'in dünyaya geri dönmediğini öne sürdü.

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İngiltere'de yayın yapan Victory kanalındaki Victorython adlı TV programına katılan evanjelik papaz Duplantis, tepkiyle karşılanan açıklamalarda bulundu.

Duplantis, insanların kiliselerine yeterince bağışta bulunmadığını söyleyerek, İsa'nın yeniden ortaya çıkmamasını buna bağladı.

Duplantis, "Buna dürüstçe inanıyorum. İsa'nın gelmemesinin nedeni, insanların Tanrı'nın onlara vermelerini emrettiği şeyi vermemeleridir" dedi. Papaz, "Bu gerçeği anladığınızda İsa'nın gelişi için zamanı hızlandırabilirsiniz" diye ekledi.

Papazın bu söylemleri sosyal medyada "Tanrı'nın oğlu kaç paraya ikna olur?" gibi yorumların yapılmasına neden oldu.