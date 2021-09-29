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İbrahim Kalın'dan Suriyeli sığınmacı itirafı: Bu eleştiri haklı

İbrahim Kalın'dan Suriyeli sığınmacı itirafı: Bu eleştiri haklı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye'deki Suriyeliler arasında bayram ziyaretlerinde Suriye'ye gidip gelmeleriyle ilgili eleştiriler için "Giden kalsın eleştirisi doğru. Bunlar BM adı altında mülteci değiller. Bu bizim açımızdan başka komplikasyonlar çıkarır." dedi

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gazeteci Candaş Tolga Işık'ın Haber Global'de sunduğu 'Az Önce Konuştum' programında Suriyeli sığınmacılar hakkında önemli açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, program moderatörü Işık'ın, "Türkiye'deki Suriyeliler arasında bayram ziyaretlerinde Suriye'ye gidip, geri gelenler de var. Demek ki şimdi orası güvenli, demek ki özgür iradenle tatile gidebiliyorsun, durum aslında o kadar da kötü değil' şeklinde çok haklı eleştiriler var. Bunlara ne diyorsunuz" sorusuna dikkat çeken yanıt verdi.

"Giden kalsın eleştirisi doğru"

Kalın, soruya şu şekilde yanıt verdi:

"Bu eleştiri haklı. Biz Suriye'ye dönenlerin orada kalması için elimizden gelenleri yapıyoruz. 2 yıl içerisinde 450 bine yakın Suriyeli, Suriye'ye geri döndü.

Bizim güvenlik sağladığımız bölgelere döndüler. Sınıf geçişi meselesi normal zamanlarda da oldu. Akrabalar var aşiretler var. Esed döneminde bile oldu bu. Giden kalsın eleştirisi doğru. Bunlar BM adı altında mülteci değiller. Bu bizim açımızdan başka komplikasyonlar çıkarır. Bunlar Türkiye'de geçici misafir olarak bulunuyorlar."

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