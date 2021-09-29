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Genç araştırmacılara Aziz Sancar bursu verilecek! Seçilenler Aziz Sancar ile birlikte araştırma yapabilecek

Genç araştırmacılara Aziz Sancar bursu verilecek! Seçilenler Aziz Sancar ile birlikte araştırma yapabilecek

Doktora sonrası araştırma yapacaklara yönelik Aziz Sancar bursu verilecek. Seçilenler Aziz Sancar ile birlikte araştırma yapabilecek. Ayrıntıları Bakan Mustafa Varank duyurdu.

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SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar adına doktora sonrası araştırma bursu programı başlatacaklarını belirterek, “Bu özel programda doktora sonrası araştırma yapacak genç bilim insanlarını Aziz hocamız bizzat seçecek ve kendi laboratuvarında 2 yıl boyunca doktora sonrası araştırmalarda onlarla beraber çalışacak" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gebze Teknik Üniversitesi'nin Akademik Yılı açılış törenine katıldı. Törende kürsüye gelen Bakan Varank, yeni akademik yılın ilk dersini verdi. Konuşmasında Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar adına doktora sonrası araştırma bursu programı başlatıldığını açıklayan Bakan Varank, "Önceki gün Sayın Cumhurbaşkanımız akademiye yönelik iki yeni destek programının duyurusunu bizzat yaptı. Bunlardan ilki Stajyer Araştırmacı Burs Programı’nın 2021 yılı çağrısı. Bu çağrıda da yine bin 500 lisans öğrencimize ulaşarak, onlardan araştırma projelerinde istifade etmek istiyoruz. İkinci olarak da Nobel Ödüllü bilim insanı Aziz Sancar hocamız adına doktora sonrası araştırma bursu programı başlatıyoruz. Aziz Sancar hocamız geçen hafta Türkiye'deydi, TEKNOFEST’teydi. Kendisiyle ülkemizdeki akademik ve teknolojik gelişmeleri değerlendirme fırsatı bulduk. Tam bir Türkiye aşığı olan hocamız, bu programla akademimize katkı sunacak olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti. Bu özel programda doktora sonrası araştırma yapacak genç bilim insanlarını Aziz hocamız bizzat seçecek ve kendi laboratuvarında 2 yıl boyunca doktora sonrası araştırmalarda onlarla beraber çalışacak. Önümüzdeki yıl başında başlayacak programın seçilen araştırmacılar için çok kıymetli bir deneyim olacağına ben eminim" diye konuştu.

Girişimcilik kültürünün gelişmesi şart

Bakan Varank girişimcilik kültürünün gelişmesinin şart olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Üniversitelerde üretilen bilginin ticarileşmesi ve ekonomimize yön vermesi için buralarda girişimcilik kültürünün gelişmesi şart. Bu konuda da çok önemli desteklerimiz söz konusu. Gerek oluşturduğumuz alt yapılarla gerekse sağladığımız finansal desteklerle siz değerli gençlerimizin ve akademisyenlerimizin yenilikçi projelerini hayata geçirmelerine her zaman yardımcı oluyoruz. İşte teknoparklar, teknoloji girişimciliğini desteklemek üzere kullandığımız temel politika araçlarından birisi. Teknoparklarda hayata atılan girişimciler nitelikli bir ekosistemin yanında, alt yapının yanında birçok vergisel avantajdan faydalanabiliyorlar. 2002 yılında sadece 5 teknopark varken bugün bu sayı 89’a ulaştı. Teknoparkların inşasına ayırdığımız kaynak miktarı 1 milyar liraya ulaşmış durumda. Bilişim Vadisi, teknoparkların en güzel örneklerinden birisi. Gebze Teknik Üniversitesi de Bilişim Vadisi'nin paydaşlarından bir tanesi. Mobilite teknolojileri ve yazılım alanında ihtisaslaşmış birçok firma burada yeni ürün ve hizmetlerini ekosistemle beraber geliştiriyor. Malum yeni ekonomik düzende dijital teknolojilerin ve yapay zekanın yeri çok önemli. Bu alanlarda söz sahibi olmanın yolu da güçlü bir yazılımcı ordusuna sahip olmaktan geçiyor."

Yenilikçi fikirlerle gelin

Bakan Varank, oluşturdukları alt yapıların girişimcilik konusunda ihtiyacı giderdiğini ifade ederek, “Sevgili gençler, siz yeter ki yenilikçi fikirlerinizle gelin. Biz bu sürecin her aşamasında yanınızdayız. Eğitimden alan kiralamasına, mentorluktan finansmana kadar her konuda sizlerin işini kolaylaştıracak araçlarımız bulunuyor. Ne zaman isterseniz KOSGEB’in, TÜBİTAK’ın ve kalkınma ajanslarının kapısını çalabilirsiniz ya da bakanlığımıza direk müracaat edebilirsiniz" diye konuştu.

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