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Antalya Altın Portakal Film Festivali için CHP'li belyediye 58 Venüs heykeli dikti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalya Altın Portakal Film Festivali için CHP'li belyediye 58 Venüs heykeli dikti

Bu yıl 58’incisi düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali’ne özel, kentin belirli noktalarına 58 Venüs heykeli dikildi.

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bu yıl 58'incisi gerçekleşecek olan Altın Portakal Film Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. 2-9 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan Altın Portakal Film Festivali’nin geldiği, kente dikilen heykellerle anlaşılıyor.

Antalyalılar ile yerli ve yabancı birçok misafiri ağırlayacak festival için kentte bir yandan peyzaj çalışmaları başlatan Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, bir yandan da festivalin sembolü olan Venüs heykellerini kentin belirli noktalarına yerleştirdi.
Pandemi önlemlerinin üst seviyede olacağı tüm film gösterimleri açık hava sinemalarında yapılacak festivalin 57’nci yılına özel 57 adet heykel, kentin ana arterleri, havalimanı ve otogar kısımlarına yerleştirildi.

"Festivalin yaklaştığını anlıyoruz"

Egemen Yüzbaşı adlı vatandaş, Venüs heykellerinin yerleştirilmesinin kente ayrı bir hava kattığını belirterek, “Bu heykelleri görünce festivalin yaklaştığını anlıyoruz. Filmleri de merak ediyoruz. Heykellerde çok güzel” dedi.

"Merakla bekliyoruz

Bilet alan Tuana Taşkıran, “Festivali her yıl merakla takip ediyoruz, Antalyalılar olarak. Heykelciklerinde şehrin her tarafına konulması festivalin habercisidir. Yılın en çok bu zamanında heyecanlanıyorum. Çok güzel gösterimler oluyor, uzun metraj, belgeseller gibi. Genelde bilette kalmıyor. Büyük bir talep var. Filmleri merakla bekliyoruz” diye konuştu” ifadelerine yer verdi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in başkanlığını üstlendiği, idari direktörlüğünü Cansel Tuncer’in, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu’nun, sanat yönetmenliğini Başak Emre’nin üstlendiği festivalde, Antalya Film Forum’un direktörlüğünü Müge Özen ve Pınar Evrenosoğlu yürütüyor.

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