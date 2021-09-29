Yasağı çiğnedi! Seda Sayan'da göbek atan doktora büyük şok: Ben olsam...

Sabahın Sultanı Seda Sayan programına çıkarak dans etmesiyle gündem olan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Banu Küçükpolat'a Türk Tabipleri Birliği'nden inceleme talebi geldi.

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Star TV ekranların hafta içi her gün yayınlanan Sabahın Sultanı Seda Sayan programına konuk olarak, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Banu Küçükpolat katıldı. Hastalardan gelen soruların yanıtlanmasının ardından program kapanışı, Dr. Küçükpolat orkestranın müziğe başlaması ile oynamaya başladı. Seda Sayan bir kenara geçip alkış tutarken, kendisini müziğin ritmine kaptıran Dr. Küçükpolat dakikalarca sahnede dans etti. Kırmızı elbisesi ve ışıltılı topuklu ayakkabıları ile beğenileri üzerine toplayan Dr. Küçükpolat, dansı ile de ilgi çekti.



TTB tarafından Tabip Odası Başkanlığına gönderilen yazıda "Sabahın Sultanı Seda Sayan" adlı televizyon programında konuk olan Op. Dr. Banu Küçükpolat'ın tıbbi deontoloji ve hekimlik meslek etiği kuralları ışığında disiplin işlemleri yönünden değerlendirilmesini ve sonucundan tarafımıza ve ilgililerine bilgi verilmesini bekleriz." ifadelerine yer verdi.



“Ben olsam bu doktora giderim, bence siz de gidin”

Sosyal medyada gündem olan bu iç yazışma ile ilgili Türk Tabipleri Birliği programın olduğu gün TTB'ye birtakım şikayetlerde bulunuldu. Alınan şikayetlerin sebebinin, hekimin dans etmesiyle ilgili olmadığı; programın Op. Dr. Banu Küçükpolat'ın reklamına dönüştürülmesi olduğu belirtildi. Değerlendirmenin etik ilkeler kapsamında olduğu belirtilirken, yasak olmasına rağmen hekimin kendi reklamını yaptığı öne sürülerek Seda Sayan'ın, “Ben olsam bu doktora giderim, bence siz de gidin” gibi ifadelerinin şikayete konu olduğu bildirildi.