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Ankara-İstanbul Hızlı Tren süresi daha da kısalıyor! Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'ndan müjde

Ankara-İstanbul Hızlı Tren süresi daha da kısalıyor! Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'ndan müjde

Ankara İstanbul Hızlı Tren hattı için Bakan Adil Karaismailoğlu'ndan müjdeli haber geldi. Seyahat süresi 40 dakika daha azalacak!

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Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklamalarında şunları söyledi:

*Altyapı imalatları tamamlanan ve seyahat süresini 40 dakika daha kısaltacak Ankara-İstanbul Hızlı Tren hattındaki  çalışmaları önümüzdeki yıl bitirmeyi hedefliyoruz.

*Pandemi sırasında diğer ulaşım modlarında ülkeler arasındaki trafik akışı önemli oranda daralırken, süreç demiryolu taşımacılığımızın lehine işlemiştir. Demiryollarımızda, Ağustos 2021 itibarıyla taşınan yük miktarı, bir önceki döneme göre yüzde 18 oranında artmıştır. 

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