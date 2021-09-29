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Pençe Yıldırım ve Fırat Kalkanı'nda PKK'lılara operasyon

Pençe Yıldırım ve Fırat Kalkanı'nda PKK'lılara operasyon

Irak’ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hâle getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde! Irak’ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hâle getirildi." dedi.

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