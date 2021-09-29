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Kuzey Kore yeni tip 'hipersonik füze' denedi

Kuzey Kore yeni tip 'hipersonik füze' denedi

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, “Hwasong-8” adı verilen füze dün başarıyla test edildi.

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“Hwasong-8” ile, Kuzey Kore ilk defa söz konusu silahlara daha hızlı ve etkin hareket kabiliyeti sağlayan yakıt ampulünü de kullanıma hazır hale getirdi. Kuzey Kore analisti Ankit Panda, füze yakıt ampulünün kullanılmasını savunma sistemi açısından “önemli bir kilometre taşı” olarak niteledi.

Devlet medyası yeni tip füzenin ülkenin “stratejik” silahlarına katkı sağlayacağına ve ülkenin “en önemli 5 yeni silah sisteminden biri” olduğuna işaret etti.

Kuzey Kore son 1 ayda 3’üncü kez füze denemesi gerçekleştirmiş oldu.

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