CHP Meclis açılışından sonra kampa giriyor! Yeni yol haritası belirlenecek

CHP grubu “geleneksel” hale gelen “kamp” çalışmalarına 1 Ekim Cuma günü Meclis açılışından sonra başlıyor.

Abone ol

CHP’li milletvekilleri, 1 Ekim’de Meclis’in açılışı nedeniyle düzenlenecek özel gündemli oturuma katıldıktan sonra Abant’a gidecekler 2-3 Ekim tarihlerinde yapılacak kampa, parti meclisi üyeleri de eşleri ile birlikte katılabilecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yapacağı açış konuşmasıyla başlayacak kamp çalışmalarında yeni yasama yılındaki strateji de belirlenecek.

CHP Grup Başkanlığı tarafından milletvekillerine yapılan yazılı bilgilendirmede, “CHP parlamento grubunun 27. Dönem 4. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında Bolu Büyük Abant Otel’de 1-2-3 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Otele girişler 1 Ekim Cuma, çıkışlar ise 3 Ekim Pazar günlerinde yapılacaktır.

CHP'nin yeni yol haritası belirlenecek

Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte milletvekillerinin eş ve çocuklarının da katılması beklenen çalışma kampında, CHP’nin yeni yasama döneminde izleyeceği yol haritasının belirlenmesi bekleniyor.

Anayasa değişikliği dahil, son siyasi ve ekonomik gelişmelerin ele alınacağı toplantının açılış konuşması, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından basına açık olarak yapılacak. Toplantının basına kapalı olan bölümünde ise Kemal Kılıçdaroğlu, üst düzey parti yönetimi ile birlikte üç gün boyunca milletvekillerinin görüş ve önerilerini dinleyecek.