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Türkiye Erasmus öğrencilerinin hibesini mi kesti? İddialar sonrası Avrupa Birliği'nden açıklama

Türkiye Erasmus öğrencilerinin hibesini mi kesti? İddialar sonrası Avrupa Birliği'nden açıklama

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Erasmus programının Türkiye’deki yararlanıcılarına ilişkin gelen mesajlar ve basında çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

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Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu'ndan Erasmus programına ilişkin yapılan açıklamada "Türkiye'de Erasmus Programı'nın uygulanması Türkiye Ulusal Ajansı'nın sorumluluk alanına girmektedir" denildi.

Yapılan açıklamada “Türkiye’de Erasmus Programı’nın uygulanması Türkiye Ulusal Ajansı’nın sorumluluk alanına girmektedir. Türkiye Ulusal Ajansı aynı zamanda AB tarafından tahsis edilen fonların yönetiminden de sorumludur” denildi.

Konuyu yakından takip etmekteyiz

Delegasyondan yapılan açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

* AB Türkiye Delegasyonu, söz konusu soruna ve aynı zamanda programa katılan Türk öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere öngörülen çözümlere ilişkin daha fazla bilgi almak amacıyla Ulusal Ajans ile temasa geçmiştir.

* Bu itibarla, Avrupa Birliği Komisyonu Merkez Teşkilatı ve Türkiye’deki resmi makamlarla istişare halinde konuyu yakından takip etmekteyiz.

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