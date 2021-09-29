Boşanan anne baba arasında aşı anlaşmalığı! Çocuğa aşıya kararı hekim versin!

Boşanmış ailelerin çocuklarına yapılacak aşılamada tartışma yaşanabiliyor. Hollanda'da yaşanan bir vaka Türkiye'de de konuyu gündeme getirdi. Bazı uzmanlar kararı hekim versin derken, bazıları velayet kimdeyse onun kararı yeter diyor.

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Koronavirüs salgınıyla mücadelede aşı olma yaşı 12’ye düştü. 12-15 yaş grubundaki çocuklar, ebeveyn izniyle aşı olabiliyor. Bu aşamada boşanmış anne ve baba arasında sıkıntı yaşanıyor.

Tüm dünyada çocuklara Kovid-19 aşısı yapılmasına ilişkin tartışmalar sürerken Hollanda’da ilginç olay yaşandı. Hollanda’da temmuz ayından itibaren 12-17 yaş arası çocuklar ebeveyn onayıyla koronavirüs aşısı olmaya başladı. Ancak Groningen’de yaşayan 12 yaşındaki bir çocuğun boşanan anne babası arasında “aşı izni” verilmesi konusunda sorun yaşadı. Annesi çocuğunun aşı olmasına onay verirken, baba oğlunun aşılanmasına ve test yaptırmasına karşı çıktı ve konu mahkemeye taşındı. Groningen Mahkemesi de babasının itirazına rağmen Hollandalı çocuğun aşı olabileceğine karar verdi.

Mahkeme yargıcı, çocukların hastalığın uzun vadeli sonuçlarından etkilenebildiğini vurguladı. Ortaya çıkan ilginç durumun ardından Türkiye’deki durumu merak konusu oldu. Uzmanlar, Sağlık Bakanlığı’nın geçen günlerde önemli bir algoritma değişikliği yaptığını belirtirken, yeni algoritma ile ayrılmış çiftler arasında velayet sahibi ebeveynin kararının aşılanma için yeterli olduğu bilgini paylaştılar.

Hekimler verebilir

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre, özellikle ayrılmış çiftler arasında aşı ihtilafı yaşanabildiğini dile getirirken Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü’nden Mustafa Hacımustafaoğlu, Türkiye’de özellikle boşanan ebeveynler arasındaki aşı ihtilafı çocukların sağlığını olumsuz etkilediğini söyledi.

Türkiye’de artık 12 yaş ve üzeri çocukların ebeveyn izni ile Kovid-19 aşısı olduğuna işaret eden Hacımustafaoğlu, “Ebeveynler izin vermediği takdirde 18 yaşına kadar aşı uygulaması yapılamıyor. Özetle her türlü uygulama ebeveyn iznine tabi durumda. Ancak asıl sorun ayrı çiftler arasında çıkıyor. Anne veya babadan biri ‘Aşılansın’ derken diğeri karşı çıkabiliyor. Aşı ihtilafının ortadan kalkmadığı durumlarda hekimlerin karar vermesi doğru yöntem olabilir. Ne var ki, Medeni Kanun böyle bir uygulamaya müsaade etmiyor. İlgili bakanlık tarafından tavsiye kararı ve hukuki düzenleme ile böyle bir uygulama da hayata geçirilebilir. Ülkemizde Hollanda’da yaşanan hadiseye benzer bir yasal süreç yaşanmış değil” dedi.

Velayet kimdeyse onun kararı

Türk Tabipler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut da Türkiye’de boşanan çiftler arasında aşı ihtilafına çok rastlandığına dikkat çekerek, Sağlık Bakanlığı’nın geçen günlerde velayet sahibi ebeveynin kararının aşılanma için yeterli olduğuna dair algoritmada değişiklik yaptığını duyurdu. Sorunun çözüldüğünü belirten Prof. Bulut şunları dedi:

“Daha önce aşı için 2 ebeveynin kararı gerekirken ayrılmış çiftlerde velayet kimdeyse aşılanma yetkisi de söz konusu kişide oluyor. Özellikle ayrılmış çiftler arasında aşı ihtilafı yaşandığına dair çok sayıda başvuru oluyor. Bu sorunu yaşayan en az 1000 aile olduğunu söyleyebiliriz. Burada en büyük sorun velayetin olduğu ebeveynin aşı karşıtı olması. Bu durumda diğer ebeveyn, aşı karşıtı velayet sahibinden davacı olabilir, çocuk da tıpkı Hollanda’daki gibi hakkını arayabilir. Medeni Kanuna göre 18 yaşından küçük çocuklar için karar merci ebeveynler. Doktorların ihtilaf durumunda karar vermesi gibi bir durum söz konusu olamaz.”