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Ekvador'da cezaevinde çeteler arasında çatışma! 24 kişi öldü, 48 kişi yaralandı

Ekvador'da cezaevinde çeteler arasında çatışma! 24 kişi öldü, 48 kişi yaralandı

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, cezaevinde çeteler arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 24 kişinin öldüğü, 48 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Ülkenin Guayaquil kentindeki Litoral hapishanesinde, çeteler arasındaki liderlik mücadelesinden kaynaklanan çatışma çıktı. Hapishane yetkililerinin açıklamasına göre, rakip çeteler arasında sabah saatlerinde başlayan çatışmalarda, 5 mahkumunun kafasının kesilerek, diğerlerinin ise kesici maddelerle öldürüldüğünü belirtti.

İlk belirlemelere göre 24 kişinin öldüğü, 48 kişinin yaralandığı olayları kontrol altına almak üzere çok sayıda polis ve askeri birliğin cezaevine ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Bölge sakinlerinin sosyal medyada paylaştığı videolarda, çok sayıda mahkumun çatılara çıktığı, cezaevinden ise silah ve patlama seslerinin geldiği duyuldu.

Yerel basında çıkan habere göre, çatışma Los Lobos ve Tiguerones çetelerine mensup üyelerin bulunduğu 8 ve 9 numaralı koğuşlarda başladı.

Ekvador'da cezaevi sorunu

Ülkede 23 Temmuz'da iki ayrı cezaevinde mahkumlar arasında çıkan isyanda 21 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.

Yaklaşık 38 bin tutuklu ve hükümlünün bulunduğu Ekvador cezaevlerinde, çeteler arasında çıkan olaylar zaman zaman isyanla sonuçlanıyor.

Ülkede 24 Şubat'ta 3 şehirde aynı anda çıkan isyanlarda da 80 mahkum hayatını kaybetmişti.

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