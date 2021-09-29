İdlib krizi ve yeni S-400 alımı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vladimir Putin'den kritik zirve

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daveti üzerine bugün Rusya’ya çalışma ziyaretinde bulunacak. Görüşmede öncelikli gündem maddesi Suriye'deki son durum olacak...

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin’in daveti üzerine bugün Soçi'ye gidiyor. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan’ın Putin ile görüşmesinde Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra Suriye, Libya ve Afganistan’daki gelişmeler başta olmak üzere güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası meselelerin ele alınması öngörülüyor.

Öncelikli gündem maddesi: Suriye

Bloomberg’in üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberine göre ise, Erdoğan’ın, Putin ile Soçi’de gerçekleştireceği görüşmede öncelikli gündem maddesi Suriye olacak.

Erdoğan Astana anlaşalarını hatırlatacak

Erdoğan ilk olarak Tel Rıfat ve Menbiç’teki PKK varlığına Astana anlaşmalarına uygun şekilde son verilmesine dikkat çekecek. Rusya ile Ekim 2019’da imzalanan Soçi mutabakatı, terör örgütü YPG’nin Fırat’ın 30 kilometre güneyine çekilmesini öngörüyordu. Ancak gelinen nokta Türkiye’nin beklentilerini karşılamıyor. Erdoğan, mutabakatın bu maddesinin bir an önce uygulanması gerektiğini mevkidaşına iletecek.

Türkiye'ye saldırılar gerçekleşiyor

Rusya’nın kontrol ettiği bölgelerden son dönemde Türkiye’ye yönelik saldırılar gerçekleşiyor. Erdoğan, görüşmede Türkiye’nin bu konudaki rahatsızlığını da iletecek ve bunun engellenmesini isteyecek.

DAEŞ’le mücadele konusunda ortak hareket edilmesinin önemine işaret edecek olan Erdoğan, son olarak Suriyeli mülteciler sorunu ile ilgili atılan ve atılması gereken adımları da Putin’le masaya yatıracak.