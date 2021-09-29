29 Ekim'den sonra kapanma mı geliyor? İbrahim Kalın açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı canlı yayında Ermenistan konusunda mesajlar verirken, corona virüsü tedbirleri kapsamında 29 Ekim'den sonra kapanma ve kısıtlama olacağına dair iddialarla ilgili de açıklama yaptı.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Haber Global'de Candaş Tolga Işık’ın canlı yayın konuğu oldu. Işık'ın “Çeşitli sosyal çevrelerden, sanatçısından, çok önemli insanlar arayıp ’29 Ekim’den sonra pandemide yine eskiye döneceğiz, hükümet şimdi çalışıyor, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı… Yeniden tam kapanmalar geliyor’ diyor. Böyle bir planlama var mı?” sorusuna İbrahim Kalın, şu yanıtı verdi:

"Hayır, böyle bir şey söz konusu değil. İnşallah 29 Ekim’i de çok güzel, coşkulu bir şekilde kutlayacağız. İstanbul’da da biliyorsunuz, çok güzel, büyük bir eser o gün açılacak. AKM açılacak. 29 Ekim’den sonra da biz normal hayatımıza tedbirleri uygulayarak yaşamaya devam edeceğiz.*