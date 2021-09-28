BIST 1.384
DOLAR 8,87
EURO 10,37
ALTIN 495,53
HABER /  GÜNCEL

Türkiye 28 Eylül 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 28 Eylül 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 356 bin 661 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 28 bin 892 kişinin testi pozitif çıktı, 239 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 108 milyon 734 bin 111'e yükseldi.

Abone ol

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 28 Eylül 2021 Salı günü verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 661 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 28 bin 892 kişinin testi pozitif çıktı, 239 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 30 bin 336 oldu.

Bakan Koca: Bu kadar insanın içinde gelip beni mi bulacak?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. El birliğiyle vaka sayısının 20 binin altına indirmek gerektiğini belirten Koca, "Bu kadar insanın içinde gelip beni mi bulacak?' Covid-19 toplam vaka sayısı, bugün 28.892 yeni vakayla, 7 Milyon 95.580'e yükseldi. Testleri pozitif çıkana kadar çoğu insan kendini riskten uzak görüyordu. Maske ve mesafe konusunda dikkatli olup, aşılarımızı mutlaka yaptıralım!" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ GÜNÜN VERİLERİ

ÖNCEKİ HABERLER
Eskişehir'de asit kuyusuna düşen iş yeri sahibi ile onu kurtarmaya çalışan işçi öldü
Eskişehir'de asit kuyusuna düşen iş yeri sahibi ile onu kurtarmaya çalışan işçi öldü
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Türkiye'de üçüncü doz aşı araştırma sonuçları açıklandı
Türkiye'de üçüncü doz aşı araştırma sonuçları açıklandı
HDP'li Ahmet Türk'ün ittifak sözleri Pervin Buldan'ı yalanladı
HDP'li Ahmet Türk'ün ittifak sözleri Pervin Buldan'ı yalanladı
ABD'de FETÖ'cüler birbirlerini dolandırdı
ABD'de FETÖ'cüler birbirlerini dolandırdı
Meslektaşını 75 bıçak darbesiyle katleden doktor hakkında flaş karar
Meslektaşını 75 bıçak darbesiyle katleden doktor hakkında flaş karar
Yılmaz Özdil'den Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Armut gibi oturma
Yılmaz Özdil'den Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Armut gibi oturma
ABD'nin Julian Assange'ı öldürme planları deşifre oldu
ABD'nin Julian Assange'ı öldürme planları deşifre oldu
Galatasaray'da Fatih Terim'in istifadan döndüğü iddia edildi
Galatasaray'da Fatih Terim'in istifadan döndüğü iddia edildi
ABD'nin Afganistan operasyonları için Rusya'dan üs talep ettiği öne sürüldü
ABD'nin Afganistan operasyonları için Rusya'dan üs talep ettiği öne sürüldü