Türkiye 28 Eylül 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 356 bin 661 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 28 bin 892 kişinin testi pozitif çıktı, 239 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 108 milyon 734 bin 111'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 28 Eylül 2021 Salı günü verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 661 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 28 bin 892 kişinin testi pozitif çıktı, 239 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 30 bin 336 oldu.

Bakan Koca: Bu kadar insanın içinde gelip beni mi bulacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. El birliğiyle vaka sayısının 20 binin altına indirmek gerektiğini belirten Koca, "Bu kadar insanın içinde gelip beni mi bulacak?' Covid-19 toplam vaka sayısı, bugün 28.892 yeni vakayla, 7 Milyon 95.580'e yükseldi. Testleri pozitif çıkana kadar çoğu insan kendini riskten uzak görüyordu. Maske ve mesafe konusunda dikkatli olup, aşılarımızı mutlaka yaptıralım!" ifadelerini kullandı.

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