Ajax Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ikinci maçında konuk olduğu Hollanda temsilcisi Ajax'a 2-0 yenildi. Bu sonucun ardından grupta 2'de 2 yapan ev sahibi Ajax, 6 puan ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Beşiktaş'ın ise puanı bulunmuyor.

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UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ikinci maçında temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Hollanda ekibi Ajax ile karşılaştı. 11 eksikle maça çıkan Kartal, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da oynanan mücadelede 2-0 mağlup oldu. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 17'de Berghuis ve 43'te Haller kaydetti.

Devler Ligi'nde henüz puanla tanışamayan Beşiktaş, gruptaki üçüncü maçında 19 Ekim Salı günü Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u konuk edecek. İki maçını da kazarak puanını 6 yapan Ajax ise aynı gün Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'u ağırlayacak.

Maçtan önemli dakikalar

10. dakikada Kenan Karaman'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Batshuayi'nin sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak arka direğe çarptıktan sonra oyun alanına döndü ve Ajax savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

12. dakikada Ajax'lı futbolcu Antony'nin ceza sahası içinden şutunda top direğe çarparak dışarı çıktı.

17. dakikada Ajax, Berghuis'in attığı golle 1-0 öne geçti.

38. dakikada sol kanattan Tadic'in ortasında Haller topa dokundu ancak kaleci Ersin gole izin vermedi.

43. dakikada Berghuis'in sağ kanattan verdiği pası ceza sahasında alan Haller ön direkte topu ağlarla buluşturarak maçın skorunu 2-0 yaptı.

Müsabakanın ilk yarısı 2-0 ev sahibi ekibin üstünlüğünde sona erdi.

53. dakika Can Bozdoğan'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Batshuayi'nin şutunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

66. dakikada kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Oğuzhan Özyakup'un şutunda Pasveer meşin yuvarlağı kornere çeldi.

69. dakikada Haller'in kafa vuruşunda top kale direğinin üstünden az farkla auta gitti.

87. dakikada Neres'in ceza sahası yayı içinden sert şutunda Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı kornere çelerek gole izin vermedi.

Müsabaka 2-0 ev sahibi ekibin üstünlüğünde sona erdi.

Ajax: 2 - 0 :Beşiktaş

Stat: Johan Cruijff Arena

Hakemler: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Aurelien Berthomieu (Fransa)

Ajax: Pasveer, Timber, Alvarez, Gravenberch, Tadic, Antony (Dk. 71 Neres), Mazraoui, Blind, Martinez, Haller, Berghuis (Dk. 72 Klaassen)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Rıdvan Yılmaz (Dk. 46 Gökhan Töre), Josef, Salih Uçan (Dk. 46 Oğuzhan Özyakup), Batshuayi, Can Bozdoğan, N'Sakala, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Umut Meraş (Dk. 73 Berkay Vardar)

Goller: Dk. 17 Berghuis, Dk. 43 Haller (Ajax)

Sarı kartlar: Dk. 63 Murat Şahin (Yardımcı antrenör), Dk. 75 Can Bozdoğan, Dk. 90+2 Batshuayi (Beşiktaş)