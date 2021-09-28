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Galatasaray'da Fatih Terim'in istifadan döndüğü iddia edildi

Galatasaray'da Fatih Terim'in istifadan döndüğü iddia edildi

Galatasaray taraftarının bir kısmı Süper Lig'de takımın yaşadığı puan kayıplarından Fatih Terim'i sorumlu tuttu ve deneyimli teknik adam Göztepe maçında istifanın eşiğinden döndü.

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Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, evinde Göztepe'yi ağırladı. Birkaç haftadır kötü sonuçlar alan Aslan, bu maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve 3 puanı cebine koydu.

Ligde alınan kötü sonuçlarla birlikte taraftarın bir kısmı sosyal medyada bunun sorumlusu olarak Fatih Terim'e eleştirilerde bulundu. Terim de taraftarların ağır eleştirilerine bir hayli alındı. Deneyimli teknik adamın özellikle taraftarların sık sık söylediği, "Modern değil, çağ dışı futbol oynatıyor" yorumlarını doğru bulmadığı ortaya çıktı.

Göztepe maçında istifa edecekti

Fatih Terim, yapılan eleştirilerden sonra Göztepe maçında alınacak herhangi bir puan kaybı sonrası istifa etmeyi düşündü. Hatta bu niyetini Göztepe maçı sonrası kullandığı, "Son zamanlardaki gidişat bana başka şeyler düşündürüyor. Kendimle ilgili de Galatasaray'la ilgili de" sözleriyle de belli etmiş oldu.

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