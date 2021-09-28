Eskişehir'de asit kuyusuna düşen iş yeri sahibi ile onu kurtarmaya çalışan işçi öldü

ESKİŞEHİR'de bir fabrikaya ait ek bina inşaat sahasında bulunan asit kuyusuna düşen iş yeri sahibi ile onu kurtarmaya çalışan işçi hayatını kaybetti.

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ESKİŞEHİR Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın sahiplerinden Bayram Kurtuluş (60), inşaat çalışmasını kontrol ettiği sırada kapağı açık olan asit kuyusuna düştü.

Durumu fark eden işçilerden Erkan Karahüyüklü, Kurtuluş'u kurtarmak için kuyuya girdi.

Çevredekiler tarafından kuyudan çıkarılan Kurtuluş ile Karahüyüklü, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Eskişehir Şehir Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kurtarma çalışması sırasında asitten etkilenen 8 işçi ise aynı hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.