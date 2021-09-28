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Zonguldak'ta 150 metreden uçuruma uçtu! Ormanda yaralı aradılar

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Zonguldak'ta 150 metreden uçuruma uçtu! Ormanda yaralı aradılar

ZONGULDAK'ta virajı alamayan kamyonet yaklaşık 150 metreden uçuruma yuvarlandı. Kaza sürücü ağır yaralanırken, vatandaşlar ormanlık içinde yaralı aradılar. Kaza sonra itfaiye eri ailesine ulaşarak eşi evde olup olmadığını sordu.

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Kaza, Zonguldak Alaplı ilçesi İncivez yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih G. (26) idaresindeki 34 FC 4775 plakalı Ford Tourneo Connect marka kapalı kasa kamyonet, Yeni Siteler mevkiinden, Ormanlı istikametine giden yol virajında sürücüsünün kontrolünden çıkarak sol tarafta bulunan ormanlık alana uçtu.

Yaklaşık 150 metreden uçuruma yuvarlanan kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonetin uçtuğu yer tespit edildikten sonra yaklaşık 400 metre ormanlık çevre içinden olay yerine giden itfaiye ekipleri ile vatandaşlar tarafından sürücüyü kamyonetten çıkardı. Kazayı gören vatandaşlar yanında iki kişi daha bulunduğunu ileri sürdü. Bunun üzerine itfaiye ve polis ekipleri çevrede yaralı aramaya başladı.


"Kendisinde önemli bir şeyi yok"
Ormanlık alanda yapılan aramadan sonuç elde edilemedi. Daha sonra kamyonet çekici ile kaldırılarak altında yaralı arandı ancak kimse bulunamadı. Ereğli Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan sürücü ile tekrar irtibata geçen polis, sürücünün yanında kimse olmadığını belirledi.
Bu arada kazanın ardından kamyonet içinde telefonu bulan Alaplı Belediyesi itfaiye eri Mustafa Kaya, Yaralı Fatih G.’nin babasına ulaşarak, "Ben Alaplı İtfaiyesinden arıyorum, Arkadaş ufak bir kaza geçirdi. Kendisinde önemli bir şeyi yok. Şu anda Ereğli Devlet Hastanesi'ne gönderildi, bilginiz olsun” şeklinde bilgilendirdi. Alaplı İtfaiye eri Mustafa Kaya, Fatih G.'nin kalp hastası olduğunu ve kalp nakli beklediğini söyledi. Kamyonette bulunan eşyalar etrafa saçılırken, kamyonet çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

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