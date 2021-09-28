Diyarbakır'da arkadaş tavsiyesiyle gitti dehşeti yaşadı: Herkes 'koluna ne oldu?' diye soruyor

Şikayet etti: Siyah lekelerin geçmediğini ve dışarıya bu sebeple çıkamadığı şikayetinde bulunan Dalkıran'a yanıt verilmedi. Duruma tepki gösteren Dalkıran, mağdur olduğunu belirterek, savcılığa, güzellik merkezi hakkında suç duyurusunda bulundu.