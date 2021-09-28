Arda Yurtseven ve Alişan Soylu'nun ölümünde Mavi Balina şüphesi! Kabus geri mi döndü?

İstanbul'da Arda Yurtseven, Isparta'da ise Alişan Soylu hayatlarının baharında yaşama veda etti. Ölümleriyle sevenlerini yasa boğan gençlerin binlerce çocuğu ölüme sürükleyen 'Mavi Balina' oyununu oynadığı iddia edildi.

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Dünya genelinde çok sayıda çocuğu intihara sürükleyen oyunun iki gencin ölümüne neden olmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Türkiye, İstanbul'da ölü bulunan Arda Yurtseven'e ağladı. Benzer bir olay Isparta'da da yaşandı. Günlerdir aranan Alişan Soylu'nun da cansız bedenine ulaşıldı. Ölümleriyle sevenlerini yasa boğan gençlerin binlerce çocuğu ölüme sürükleyen 'Mavi Balina' oyununu oynadığı iddia edildi.

17 yaşındaki Arda sırra kadem basmıştı

İstanbul Kartal'da oturan Arda Yurtseven, geçtiğimiz günlerde kaybolmuştu. Ekipler, Aydos Ormanı'nda arama çalışması başlattı. Ağaçta asılı bulunan 17 yaşındaki Arda Yurtseven'in cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Alişan Soylu da evden çıktı dönmedi

Türkiye bu olayı konuşurken benzer bir olay da Isparta'da yaşandı. Aksu ilçesinde ailesiyle oturan Alişan Soylu, perşembe günü öğle saatlerinde evden çıkarken, gezmeye gittiğini söyledi. Alişan'dan bir daha haber alamayan ve çevrede aramalarına rağmen bulamayan ailesi, kayıp ihbarı yaptı. Bunun üzerine jandarma ekiplerince Alişan için arama çalışması başlatıldı.

Cansız bedeni dağlık alanda bulundu

Geçen yıl Eğirdir Prof. Dr. Turan Yazgan Anadolu Lisesi'nden mezun olduğu öğrenilen Alişan Soylu'nun bulunması için ekipler seferber oldu. Jandarma ve AFAD ekiplerinin katılımıyla arama çalışmaları sürdürüldü. Öğle saatlerinde Zindan Mağarası bölgesinde arama tarama yapan AFAD ekipleri, yerde hareketsiz yatan bir erkek olduğunu fark etti. Hemen bölgeye giden ekipler yaptıkları incelemede yerde yatanın, genç bir erkeğe ait cansız beden olduğunu belirledi. Diğer ekipler de hemen bölgeye çağrıldı. Yapılan incelemede cansız bedenin kayıp Alişan Soylu'ya ait olduğu tespit edildi. Savcının incelemesinin ardından Alişan Soylu'nun cansız bedeni otopsi için morga konuldu.