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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Fırat Kalkanı bölgesinde bombalı saldırı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Fırat Kalkanı bölgesinde bombalı saldırı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde iki ayrı noktada eş zamanlı düzenlenen bombalı terör saldırılarında hayatını kaybeden sivil sayısının 2'ye, yaralananların sayısının ise 19'a yükseldiğini bildirdi.

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Bakanlık tarafından, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus merkezinde bir motosiklete ve çöp konteynerine yerleştirilen bombaların eş zamanlı patlatılmasıyla düzenlenen terör saldırılarına ilişkin açıklama yapıldı.

Terör örgütü PKK/YPG'nin, "masum sivilleri hedef alan canice gerçekleştirdiği terör saldırılarından vazgeçmediği" belirtilen açıklamada, örgütün söz konusu saldırılarında 2 masum sivilin hayatını kaybettiği, 19 sivilin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Masum sivilleri katletmekten başka bir amacı olmayan PKK/YPG terör örgütü ve destekçileri unutmamalıdır ki bölgenin huzur ve güvenliği için her türlü terör örgütüne karşı mücadeleyi sürdürecek, teröristleri inlerinde etkisiz hale getirmeye devam edeceğiz." denildi.

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde iki ayrı noktada eş zamanlı düzenlenen bombalı terör saldırılarında ilk belirlemelere göre bir sivilin öldüğü, aralarında çocukların da bulunduğu 15 sivilin yaralandığı tespit edilmişti.

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