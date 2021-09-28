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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurta fırlatmıştı! 19 yaşındaki genci akıl hastanesine kaldırdılar

Macron'a yumurtayı fırlatan genç psikiyatrik değerlendirme sonrası akıl hastanesine kaldırıldı.

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8 Haziran'da Tain-l'Hermitage kasabasına gerçekleştirdiği ziyaret esnasında yüzüne tokat giyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün katıldığı bir fuarda bu kez yumurtalı saldırıya maruz kaldı. 19 yaşındaki bir öğrencinin fırlattığı yumurta Macron'un omzundan kırılmadan geçerken, yumurtayı fırlatan genç psikiyatrik değerlendirme sonrası akıl hastanesine kaldırıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yumurta atan 19 yaşındaki öğrenci akıl hastanesine kaldırıldı. Independent'in haberine göre savcılar yaptığı açıklamada, Macron'a yumurta fırlatan 19 yaşındaki öğrencinin psikiyatrik bir değerlendirmeye tabi tutulduğunu ve muayeneden sonra bir akıl hastanesine kaldırıldığını duyurdu.

Dün Lyon'daki uluslararası bir gıda fuarına katılan Macron'a fırlatılan yumurta omzundan kırılmadan geçmişti. Lyon savcıları, yumurtayı atan gencin gözaltına alındığını ve ''kamu yetkilisi konumundaki bir kişiye saldırı'' suçundan soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

Tokat da atılmıştı

Macron, Haziran ayında benzer bir olayda yüzüne tokat yemişti. Macron, diğer Fransız cumhurbaşkanları gibi, özellikle Nisan ayında Fransa'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için kampanyalar ısınırken, halkla bir araya gelmekten hoşlanıyor. Macron henüz adaylığını açıklamadı, ancak açıklaması bekleniyor.

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