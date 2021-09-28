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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden ile yüz yüze görüşecek! Kriz sonrası açıklama yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden ile yüz yüze görüşecek! Kriz sonrası açıklama yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Roma’da düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi marjında 29 ya da 30 Ekim'de ABD Başkanı Joe Biden ile görüşeceği öğrenildi. Geçtiğimiz hafta BM zirvesinde beklenen buluşma gerçekleşmemişti.

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TRT Haber'de yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Roma’da düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi marjında 29 ya da 30 Ekim'de ABD Başkanı Joe Biden ile görüşeceği öğrenildi.

Geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler toplantısı için ABD ziyaretinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Biden ile görüşmesi bekleniyordu ancak görüşme olmamıştı.

Türkiye'ye geldikten sonra açıklama yapan Erdoğan ABD Başkanı Biden'a eleştirilerde bulunarak, "Daha önce hiçbir ABD lideriyle bu durumu yaşamadım" demişti.

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