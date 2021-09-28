Elektrikli scooter kullanıyorsanız bunlara dikkat! Trafik cezası alabilirsiniz!

İstanbul başta olmak üzere pek çok şehirde kullanımda olan elektrikli scooter için. düzenleme getirilmişti. Ancak kural tanımadan kullanılmaya devam ediliyor. Kuralları uymayanlar trafik cezası yiyebilir.

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Kullanıcı sayısı 5 milyona ulaşan Türkiye’deki 50 bin adet e-skuterların (scooter) kullanımıyla ilgili nisan ayında düzenleme yapılmış ve yeni kurallar getirilmişti. Ancak çoğu kişi bu düzenlemeden habersiz ve kural ihlali yapmaya devam ediyor.

Türkiye’de yaklaşık 50 bin adet e-skuter var. Kullanıcı sayısı ise 5 milyona ulaştı. Her geçen gün yaygınlaşan skuterlerin kullanımıyla ilgili nisan ayında düzenleme yapılmış ve yeni kurallar getirilmişti. Ancak çoğu kişi bu düzenlemeden habersiz ve kural ihlali yapmaya devam ediyor.

Son dönemde yollarda sıkça gördüğümüz elektrikli skuterler, (e-scooter) pandemiyle birlikte alternatif bir ulaşım aracı haline geldi. Genellikle kaldırımlarda bağlı bulunan ve mobil uygulamalar üzerinden kiralanan e-skuterlere her yaştan insanın ilgisi var.

Kısa mesafelerde avantaj sunan e-skuterleri bireysel kullanım için satın alan da çok. Hal böyle olunca e-skuterler Karayolları Trafik Kanunu’na bile eklendi. Yani trafik kurallarını ihlal eden e-skuter kullanıcılarına trafik cezası uygulanabilmesinin önü açıldı.

Posta'dan Hülya Çaylak'ın haberine göre; Geçtiğimiz nisan ayında ise e-skuter yönetmeliği yayımlandı. Bu düzenlemeye göre; artık neredeyse her yerde karşılaştığımız e-skuterlerin azami hız sınırının 25 kilometre/saat olması gerekiyor.

Yine yönetmeliğe göre, 16 yaşından küçükler e-skuter kullanamazken, tek elle skuter kullanımına da izin verilmiyor. En önemlisi ise bir skutere iki kişinin binmesi yasak. Ancak maalesef yasağa rağmen bu kurallara uyulmadığı görülüyor.

İstanbul’a özel sınır

Skuter kullanımı özellikle İstanbul’da yaygın. İstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) de geçtiğimiz ağustosta İstanbul’da skuter kullanımına yönelik yeni bir düzenleme yaptı. Buna göre; elektrikli skuterleri 15 yaşından küçüklerin kiralaması yasaklanırken, 25 kilometre (km) olan hız sınırı da 15 km’ye çekildi. Elektrikli skuterlerin tramvay ve metrobüs yollarını kullanması da yine yeni düzenlemeyle engellendi.

Ceza kesilebilir

İlk zamanlarda daha çok sahil kenarlarında gezinti amaçlı kullanılan skuterler, son dönemlerde yol kenarlarında ve trafikte de yaygınlaştı. Trafik polislerinin ve jandarmanın yani kolluk kuvvetlerinin yasaya uymayanlara ceza kesme yetkisi var ama skuter kullanan vatandaşların çoğu bu konudaki düzenlemeden haberdar değil. Bu da kullanım kurallarına uymamalarına neden oluyor.