BIST 1.384
DOLAR 8,89
EURO 10,38
ALTIN 496,05
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Mersin'de sokakta eski eşine 18 kurşun yağdırdı! Sözleri pes dedirtti

Mersin'de sokakta eski eşine 18 kurşun yağdırdı! Sözleri pes dedirtti

MERSİN'de boşanma aşamasındaki karısını, sokakta 18 kurşunla yaraladığı gerekçesiyle hakkında 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanığın ilk duruşması görüldü.

Abone ol

Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Şerif A., tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Saldırıda yaralanan müştekinin eski karısı Derya D.'nin tekerlekli sandalye ile geldiği duruşmada, taraf avukatları da hazır bulundu. Duruşmada konuşan Şerif A., cezaevinden tahliye olduktan sonra müştekinin, avukatı aracılığıyla boşanmak istediğini ilettiğini vurguladı.

Şerif A, "Ayrı yaşadığımız süreçte çocukların montu bende kalmıştı. Hem onları vermek hem de son bir kez konuşmak için arkadaşımın kiraladığı araçla yanına gittim. Araca binmesini istediğimde bağırmaya başladı. Bana hakaretlerde bulundu ben de o an ne yaptığımı bilmiyordum yanımdaki tabancayla ayaklarına doğru ateş ettim. Öldürme kastım yoktu, pişmanım" diye konuştu.


"Ben yerdeyken üst üste ateş etti"
Derya D. ise sanığın boşanma sürecindeki tehdit mesajları nedeniyle 2 kez uzaklaştırma kararı aldırdığının altını çizerek, "Benle görüşeceği doğru değil, geleceğinden haberim bile yoktu. İşe giderken aniden araçla yolumu kesti. Araçtan direkt silahla indi ve otomobile binmemi istedi. Karşı çıktığım sırada yere düştüm. Ben yerdeyken üst üste ateş etti. O an hiç konuşamadım bile. Yanında çocukların montu da yoktu çünkü görüşmek istemiyordum. Tekrar arabaya bindi, beni ezeceğini düşündüm. Hamileyken bile şiddetine uğradım, şimdi de sakat bıraktı" şeklinde konuştu.
Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.


Olayın geçmişi
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Camiişerif Mahallesi'nde 29 Aralık 2020'de Derya D., sabah işe gittiği sırada boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Yaralanan Derya D., Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, olay sonrası Adana'da yakalanan zanlı Şerif A. tutuklanmıştı. Şerif A. hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs", "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 16 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden ile yüz yüze görüşecek! Kriz sonrası açıklama yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden ile yüz yüze görüşecek! Kriz sonrası açıklama yapıldı
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Türkiye'de tek Elazığ'da bulunuyor! 5,5 metre uzunluğunda
Türkiye'de tek Elazığ'da bulunuyor! 5,5 metre uzunluğunda
Okul servisi okuldan çıkan öğrenciyi ezdi! 11 yaşındaki çocuk yaşam savaşı veriyor
Okul servisi okuldan çıkan öğrenciyi ezdi! 11 yaşındaki çocuk yaşam savaşı veriyor
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurta fırlatmıştı! 19 yaşındaki genci akıl hastanesine kaldırdılar
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurta fırlatmıştı! 19 yaşındaki genci akıl hastanesine kaldırdılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Covid zirvesine mesaj! Dünyaya duyurdu TURKOVAC seri üretime geçiliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Covid zirvesine mesaj! Dünyaya duyurdu TURKOVAC seri üretime geçiliyor
MHP lideri Devlet Bahçeli'den ABD'nin Ülkü Ocakları'nı 'terör örgütü' ilan etme girişimine tepki
MHP lideri Devlet Bahçeli'den ABD'nin Ülkü Ocakları'nı 'terör örgütü' ilan etme girişimine tepki
Eskişehir'de asit kuyusunda feci ölüm! Kurtarmaya giden de öldü
Eskişehir'de asit kuyusunda feci ölüm! Kurtarmaya giden de öldü
ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nun 99 bin TL maaşla işçi araması olay olmuştu! Açıklama geldi
ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nun 99 bin TL maaşla işçi araması olay olmuştu! Açıklama geldi
Hakkari'de PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi
Hakkari'de PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi