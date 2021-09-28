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Trump'ın Putin'e söyledikleri bomba kamera arkası sözler ortaya çıktı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Trump'ın Putin'e söyledikleri bomba kamera arkası sözler ortaya çıktı

Eski Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham, kaleme aldığı kitabında ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın, 2019'da Japonya'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, basın mensuplarının karşısına çıkmadan önce "Sana birkaç dakika sert davranacağım. Ama bu, kameralar için. Onlar çıktıktan sonra konuşuruz. Beni anladın mı?" dediğini iddia etti.

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Trump'ın başkanlığı döneminde eşi Melania Trump'ın özel kalemliğini yapan ve 1 Haziran 2019-7 Nisan 2020 döneminde Beyaz Saray Sözcülüğü görevinde bulunan Grisham'ın kaleme aldığı kitabı, Washington Post ele geçirdi.

Washington Post'un haberine göre, Grisham, 2019'da Japonya'daki G-20 Zirvesi esnasında Trump ve Putin arasındaki 90 dakikalık toplantıya yakın ışık tutuyor.

Grisham, kitabında Trump'ın, basın mensupları odaya alınmadan önce Putin'e doğru eğilerek, "Sana birkaç dakika sert davranacağım. Ama bu, kameralar için. Onlar çıktıktan sonra konuşuruz. Beni anladın mı?" dediğini anlattı.

Trump'ın, son döneminde özellikle Kovid-19 konusundaki tüm adımlarını başkanlık seçimlerini düşünerek attığını vurgulayan Grisham, Trump'ın damadı Jared Kushner'in ise Trump'ın gerçek özel kalemi olduğunu ve tüm toplantılara katıldığını aktardı.

Melania Trump'a "Rapunzel" lakabı

Grisham, "Melania Trump'a, 2020 seçimlerini kaybedersek bunun sebebinin Jared Kushner olacağını söyledim. Melania da bu fikrime karşı çıkmadı." ifadelerini kullandı.

Melania Trump'ı, "en az kocası kadar inatçı" olarak nitelendiren Grisham, Melania Trump'ın Beyaz Saray'dan nadiren çıkması nedeniyle Gizli Servis elemanlarının kendisine "Rapunzel" lakabını taktığını kaydetti.

Yaklaşık 1 yıl Beyaz Saray sözcülüğü görevinde bulunan Grisham, hiç basın toplantısı düzenlememesi nedeniyle tepki çekmişti.

Grisham, 6 Ocak Kongre baskınının ardından tepki olarak Melania Trump'ın özel kalemliği görevinden istifa etmesiyle de gündem olmuştu.

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