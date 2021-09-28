Türk SİHA'larına artan talebin ardından İsrail'den dikkat çeken çağrı

İSRAİLLİ şirketler SİHA pazarını Türkiye'ye kaptırmamak için İsrail hükumet yetkililerine çağrı yaparak, "Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi (MTCR) şartlarının getirdiği teknik limitlere bağlılıktan vazgeçelim, ihracatı artıralım" dedi.

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SURİYE, Libya ve son olarak da Dağlık Karabağ'daki askeri operasyonlarda elde ettiği başarılarla adından sık sık söz ettiren Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği SİHA'lara duyulan yoğun ilgi İsrail'i rahatsız etti.

Savunma teknolojileri üzerine yayın yapan ABD merkezli Breaking Defense isimli dergide yayımlanan bir makalede 'İsrail savunma sanayii kaynaklarının son yıllarda savaş meydanlarında test edilen Bayraktar TB2'ye piyasadaki talebin artması nedeniyle endişe duyduğu' vurgulandı.

"Teknik limitleri kaldırın"

Makaleye göre SİHA'ların pazar paylarının Türkiye'ye kaymasından çekinen İsrailli savunma sanayii şirketleri İsrail hükumet yetkililerine, "Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi (MTCR) şartlarının getirdiği teknik limitlere bağlılıktan vazgeçelim, ihracatı artıralım" çağrısını yaptı.